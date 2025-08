(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 194: Mori (PD), in Sicilia governo agisce contro diritto alla salute delle donne

“Con l’impugnativa della legge siciliana sull’organizzazione dei servizi IVG, il governo

Meloni compie un altro grave atto ideologico contro l’autodeterminazione femminile e il

diritto alla salute delle donne. Si colpisce una norma di buon senso, promossa dal Partito

Democratico, che garantisce la presenza di personale non obiettore nei reparti ospedalieri

per assicurare l’effettiva applicazione della legge 194.

In Sicilia oltre l’80% dei ginecologi è obiettore e solo il 47,3% degli ospedali assicura

l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, secondo i dati del ministero della Salute.

Invece di sanare questa disuguaglianza, il governo la cristallizza, impugnando l’unico

intervento che prova a correggerla. Le motivazioni addotte, dalla presunta violazione

dell’art. 117 della Costituzione alla libertà di coscienza, sono giuridicamente deboli: la

legge regionale non istituisce concorsi riservati, non discrimina gli obiettori, ma risponde

all’obbligo, previsto dalla stessa 194, di garantire il servizio sanitario. È una norma

organizzativa, non ideologica. Ideologico è, invece, richiamare l’obiezione di coscienza,

che va rispettata, come diritto assoluto da usare per sabotare un diritto di scelta

fondamentale delle donne. Reagiremo oggi e sempre e difenderemo la piena applicazione

della 194”.