(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 COMUNICATO STAMPA

Dopo l’apertura diurna nel mese di luglio, ora attività no stop per il

Distaccamento stagionale di Bellaria Igea Marina.

VIGILI DEL FUOCO: A BELLARIA IGEA MARINA IN SERVIZIO H24

“Un’implementazione del servizio che è frutto della collaborazione tra

istituzioni e dell’attenzione verso le nostre comunità dimostrata ancora

una volta dal Corpo dei Vigili del Fuoco. Un segnale importante, che avrà

positive e concrete ripercussioni in termini di presidio, sicurezza e

rapidità di risposta per tutta la zona Nord della Provincia oltre che per

la città di Bellaria Igea Marina. Un rinnovato ringraziamento, quindi, al

Ministero dell’Interno, al Comando provinciale e a tutte le unità che sono

impegnate sul nostro territorio, rappresentando un solido e rassicurante

punto di riferimento durante tutta l’estate ed in particolare nelle

settimane più delicate della stagione turistica”: così il Sindaco

Filippo Giorgetti accoglie e commenta l’avvio dell’attività H24 del

Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina, che

trova spazio presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile

in zona Bordonchio.

Un servizio no stop cominciato ufficialmente sabato 2 agosto, ricordando la

preziosa attività di presidio svolta presso la struttura, in questo caso in

H12, durante tutto il mese di luglio; ora, come detto, il grande

arricchimento dell’ufficio che ha consentito l’avvio del servizio H24, che

si protrarrà sino a fine agosto con la possibilità ventilata sin da ora di

ulteriore proroga che copra parte del mese di settembre durante le ore

diurne.

Sul fronte della dotazione e delle unità, al Distaccamento stagionale dei

Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina sono impiegate cinque unità di

personale a turno, potendo contare su un’autopompaserbatoio e un

fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli

incendi boschivi, i due mezzi di stanza fissa presso la struttura. La cui

apertura, è bene ricordarlo, non modifica le prassi da seguire

dall’utenza per le richieste di soccorso tecnico urgente: che vanno

comunque effettuate tramite il numero di emergenza 115, al quale risponde la

sala operativa della sede centrale di Rimini ed invia in caso di necessità

la squadra di Vigili del Fuoco più vicina disponibile; in alternativa, si

può utilizzare il numero unico di emergenza (NUE) 112.

– allegata una foto d’archivio

Dott. Raffaele Rizzuti

______________________________________________________________________________________________

Comune di Bellaria Igea Marina

Ufficio stampa e comunicazione

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ATTENZIONE: Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario.

Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono

soggette a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di