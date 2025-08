(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 RIAPERTURA IPM L’AQUILA, SIGISMONDI (FDI): ALTRO IMPEGNO MANTENUTO

“Esprimo soddisfazione per la riapertura dell’Istituto penale per i minorenni a L’Aquila: un risultato importante, frutto di un lavoro corale tra i diversi livelli istituzionali abruzzesi e non solo. Come parlamentari, sin dai primi mesi del nostro mandato ci siamo attivati per restituire operatività a questa struttura, fondamentale per il sistema penitenziario minorile. Ricordo che già nel gennaio del 2023, insieme al collega Guido Liris, a seguito di una visita istituzionale al Tribunale per i minorenni a L’Aquila, evidenziammo l’urgenza di riaprire l’IPM. Da allora abbiamo sostenuto con determinazione questo percorso, in collaborazione con il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi e con il prezioso supporto del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ringrazio. A differenza dei governi di centrosinistra che hanno decretato la chiusura di questo indispensabile istituto, il governo Meloni ha scelto di riaprirlo, dimostrando la volontà politica di investire concretamente nel sistema penitenziario, riattivando strutture chiuse e investendo sull’edilizia carceraria. Un segnale forte per contrastare il sovraffollamento, migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti di pena e tutelare il lavoro della Polizia penitenziaria. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo rilevante obiettivo che, voglio ricordare, si aggiunge alla recente notizia del ripristino dei tribunali abruzzesi: due risultati significativi che testimoniano l’attenzione fattiva del governo nazionale verso l’Abruzzo”.

Così il coordinatore regionale Abruzzo di Fratelli d’Italia, sen. Etelwardo Sigismondi.

