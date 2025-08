(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 PONTE STRETTO, POGLIESE (FDI): CON GOVERNO MELONI SOGNO DIVENTA REALTA’

“Il Ponte sullo stretto di Messina è a un passo da diventare realtà. Grazie al governo Meloni e al ministro Salvini mercoledì prossimo, dopo l’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo, inizieranno i lavori di quell’opera grandiosa che per troppi anni ci siamo sentiti dire che rappresentava un sogno impossibile. Per L’Italia e per la Sicilia si tratta di un traguardo eccezionale che creerà sviluppo, lavoro e crescita economica e sociale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria a Palazzo Madama.

