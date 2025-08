(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 GIUSTIZIA, DELMASTRO (FdI): DA CDM VIA LIBERA A MISURE STRAORDINARIE PER SMALTIRE L’ARRETRATO

“Con il Dl Giustizia approvato oggi in Consiglio dei Ministri, arriva un segnale forte e concreto per i tribunali, in particolare quelli abruzzesi: potenziamo l’organico, rafforziamo la presenza di magistrati onorari e consentiamo applicazioni flessibili per affrontare l’arretrato e dare risposte più rapide ai cittadini.

Una misura urgente e necessaria per garantire l’efficienza della giustizia nei territori più colpiti dalle difficoltà strutturali, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il PNRR.

Nel decreto anche l’estensione dei benefici per le sedi disagiate, l’impiego a distanza dei magistrati onorari, poteri straordinari ai capi degli uffici e il rafforzamento della magistratura di sorveglianza.

Il Governo Meloni non si limita agli annunci, ma continua a riformare davvero la giustizia: più efficienza, più equità, più rispetto per i territori.”

È quanto dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale