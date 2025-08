Dl Economia: Barabotti (Lega), vero danno a imprese italiane è Green Deal, non tariffe USA

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 Dl Economia: Barabotti (Lega), vero danno a imprese italiane è Green Deal, non tariffe USARoma, 4 ago. – “La sinistra sbaglia bersaglio: non è il Governo italiano a trattare i dazi con Washington, ma Ursula von der Leyen, sostenuta proprio dal PD. Chi oggi accusa il Governo di arrendevolezza verso Trump dovrebbe piuttosto chiedere conto ai propri eurodeputati, che il 10 luglio hanno rinnovato la piena fiducia alla Commissione Europea. Se Elly Schlein è scontenta dell’accordo UE-USA, punti il dito contro Von der Leyen a Bruxelles, invece di attaccare palazzo Chigi. La verità è che il vero macigno sulle nostre imprese non sono tanto le tariffe americane al 15%, ma il Green Deal europeo, che costa all’economia 1.285 miliardi l’anno, pari a 8 punti di PIL: una zavorra ideologica targata Bruxelles che pesa più dei dazi statunitensi. Lo stesso Mario Draghi, nel suo rapporto sulla competitività, ha certificato che le 13.000 norme UE introdotte negli ultimi cinque anni – contro le 3.500 degli USA – gravano sulle nostre imprese come un dazio occulto del 45% sulla manifattura e del 110% sui servizi. La Lega continuerà a battersi per un’Europa che smetta di soffocare chi produce e difenda davvero il lavoro e le imprese italiane”. Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Barabotti, intervenendo in Aula sul Dl Economia.Ufficio Stampa Lega Camera