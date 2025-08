CS Reinserimento detenuti, Nordio stanzia 700.000 euro per il Molise

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 COMUNICATO STAMPA

REINSERIMENTO DETENUTI, NORDIO STANZIA

700.000 EURO PER LA REGIONE MOLISE

Roma, 4 agosto 2025 – Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio stanzia oltre 700.000 euro per il Molise, con l’obiettivo di avviare percorsi di orientamento, formazione e housing sociale delle persone sottoposte a misura penale esterna o in uscita dagli istituti penitenziari, e attivare una rete per favorirne il reinserimento socio-lavorativo.