Ue, Bergamini: “Questione dazi impone sfida per proteggere imprese europee e creare nuove opportunità”

“L’offensiva dei dazi di Donald Trump certamente per noi europei è un atto non amichevole. Ma l’operato del Presidente degli Stati Uniti, pur nella sua retorica ostile, pur nei suoi modi sgradevoli, ci pone inevitabilmente una sfida: dobbiamo imparare a proteggere le imprese europee e creare nuove opportunità. In questi mesi abbiamo assistito a un fenomeno a riprova di cosa sia l’Ue oggi. Prima, la Commissione lancia la cosiddetta ‘bussola della competitività’, un percorso di de-regolamentazione che ha l’obiettivo di sgravare le imprese di quasi 40 miliardi di oneri burocratici e amministrativi. Sicuramente una mossa positiva. Subito dopo, però, ponendosi nel tracciato dell’ideologia green, che noi come Forza Italia abbiamo sempre contrastato anche nel PPE, la Commissione ha fissato degli obiettivi di abbassamento delle emissioni al 2040 che sono insostenibili per le imprese. Un atto in totale contraddizione rispetto all’idea di competitività. Ecco quel che l’Europa deve cambiare. E’ un momento molto difficile, la trattativa sui dazi va avanti e devono essere definite le varie esenzioni. Però l’Europa deve trovare il modo per non essere sempre la realtà che reagisce alle mosse degli altri, che si trova perennemente a inseguire. All’interno delle famiglie politiche europee, abbiamo il dovere di porre la questione. O cambiamo registro, o l’Europa diventerà una subordinata, con gravi rischi per la sua forza economica e per la sua soggettività politica”.

Lo ha detto Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, presentando a Forte dei Marmi il libro di Claudio Pagliara dedicato a Trump, “L’imperatore”.

