(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 *Strage di Bologna, Barbera (Prc): “Dalla CISL Romagna un intervento a

gamba tesa che cancella la verità storica”*

“Non può certo essere considerato un caso che la CISL Romagna, nel 45°

anniversario della strage del 2 agosto 1980, abbia scelto di commemorare

quella tragedia con una grafica recante la frase ‘il terrorismo non ha

colore politico’. Una frase tutt’altro che neutra, che riecheggia le

posizioni già espresse dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e che

interviene consapevolmente in un dibattito pubblico acceso, su un fatto di

inaudita gravità storica e politica.”. Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.

“La CISL Romagna non poteva ignorare che ogni anno la commemorazione della

strage di Bologna solleva un confronto acceso attorno alla necessità di

preservare la memoria della sua matrice neofascista, accertata da sentenze

definitive, e delle responsabilità di pezzi dello Stato e dei servizi

deviati, in collegamento con la loggia massonica P2. In questo quadro, la

scelta di usare quella frase non è apparsa come un’espressione di

equidistanza, ma come un chiaro intervento a gamba tesa, che contribuisce a

una vera e propria mistificazione: si svuota di significato la strage, si

rimuove il suo contesto storico e politico, e si finisce per riscrivere la

storia, rimuovendo le responsabilità dei gruppi neofascisti e dei poteri

che li hanno sostenuti.”

“Meraviglia – prosegue Barbera – che a prestarsi a un’operazione del genere

sia stata un’articolazione territoriale di un’organizzazione sindacale come

la Cisl, realtà che ci si aspetterebbe schierata dalla parte della verità

storica, della giustizia e della memoria antifascista. La gravità di questa

presa di posizione non è certo attenuata dal tentativo, tardivo e goffo, di

richiamarsi alle parole del Presidente Mattarella dopo le numerose critiche

ricevute dagli stessi cittadini sui canali social del sindacato. Critiche

del tutto prevedibili, date le implicazioni di quel messaggio.”

“Ci chiediamo, infine, se tale comunicazione rifletta l’orientamento

dell’intera CISL o se si tratti di un’iniziativa isolata della struttura

romagnola. In ogni caso – conclude Barbera – un chiarimento sarebbe

doveroso”.