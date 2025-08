(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Regionali: Martusciello (FI), “Cirielli candidato autorevole, ma non tocca a lui indicare altri nomi”

“Cirielli è un candidato autorevole, ma se non dovesse essere lui, non spetta certo a lui indicare un altro nome. Lo abbiamo detto più volte: se il tavolo nazionale dovesse scegliere Edmondo Cirielli, Forza Italia sarebbe perfettamente d’accordo”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito, intervenendo a una riunione di Azzurro Donna a Napoli.

“Ma la scelta – ha aggiunto – spetta esclusivamente al tavolo nazionale. Questo mi pare del tutto evidente”.

