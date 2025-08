(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Migranti, Barelli: “Fiduciosi che decisioni Governo saranno confermate”

“Siamo fiduciosi che le decisioni legittime del nostro Governo saranno confermate. Non è possibile che sia un giudice a stabilire quali siano gli interessi del nostro Paese. Chiederemo alla Commissione di anticipare le norme che entreranno in vigore nel 2026, i ministri Tajani e Foti si stanno già muovendo in questa direzione”.

Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, alle telecamere di Mediaset.

