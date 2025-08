(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Giustizia: Pittalis (FI), sosteniamo proposta Zuncheddu su errori giudiziari

“Il nostro segretario Antonio Tajani ha voluto scommettere sulla giustizia, interpretando la missione di Forza Italia a difesa dei cittadini e dei valori della nostra civiltà giuridica. Abbiamo conseguito grandi risultati, di cui andiamo orgogliosi. Ma c’è un tema che mi sta particolarmente a cuore: gli errori giudiziari, che nel nostro Paese sono tanti. C’è una proposta di legge Zuncheddu che il nostro segretario nazionale ha voluto con forza sostenere. Ci impegneremo per raccogliere le firme per restituire dignità a chi subisce errori giudiziari. Deve finire lo sconcio di chi sbaglia e poi non è chiamato a rispondere per gli errori che commette, perché nel nostro paese c’è una sola categoria che gode della impunità assoluta, ed è la magistratura. Le nostre riforme non sono contro la magistratura, ma sono a sostegno della magistratura sana, che lavora con i provvedimenti, che non fa politica, che non utilizza le aule giudiziarie come palcoscenico per il carrierismo”. Così il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis intervenendo agli Stati generali del Mezzogiorno a Reggio Calabria.

