(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Giubileo, Berrino (FdI): Giovani sono testimoni valori cristiani

“In occasione del Giubileo dei Giovani, esprimo un sentito plauso a Papa Leone per il suo instancabile impegno nel guidare le nuove generazioni nel cammino della fede. Le immagini che abbiamo visto in questi giorni con volti sorridenti, mani alzate nella preghiera, cuori uniti nella speranza sono la testimonianza più autentica che i valori cristiani sono vivi, forti e capaci di parlare ancora oggi al cuore del mondo.

In un tempo segnato da incertezze e smarrimento, è commovente vedere migliaia di giovani rispondere con entusiasmo all’invito del Vangelo, abbracciando i valori della solidarietà, della pace, della misericordia e dell’amore per il prossimo. Questi valori non sono solo fondamento della nostra tradizione cristiana, ma rappresentano anche la chiave per costruire una società più giusta e umana.

Il Giubileo non è soltanto una celebrazione liturgica: è un momento di rinascita spirituale e civile. È un richiamo forte alle nostre radici, alla bellezza di una fede che unisce, che consola, che dà senso alla vita. Il nostro impegno è custodire e trasmettere questi valori, affinché il fuoco acceso nei cuori dei giovani in questi giorni possa continuare a brillare, guidando il nostro presente e illuminando il futuro con fede, speranza e gratitudine. Lo dichiara il Sen. Gianni Berrino componente del tavolo del Giubileo”.

Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica