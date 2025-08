-187 GIORNI ALLE OLIMPIADI: SLIDING CENTRE DI CORTINA, 95% DELLE OPERE IN CEMENTO COMPLETATE

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Continuano con determinazione i lavori nei siti olimpici. Allo Sliding Centre di Cortina, storica pista olimpica di bob, skeleton e slittino, si registra un avanzamento significativo: il 95% delle opere in cemento armato è già stato completato, pienamente in linea con il cronoprogramma.

È in corso il montaggio della carpenteria metallica, che costituirà lo scheletro delle coperture a tetto verde, mentre prendono forma gli edifici di partenza e arrivo, ispirati alla tradizione architettonica ampezzana con il caratteristico tetto a due falde.

Si interviene sull’intera area, modellata secondo linee naturali e arricchita da percorsi pedonali e viabilità in ghiaino dolomitico. In parallelo, proseguono i lavori per l’installazione di tendaggi, sistemi di illuminazione, videocamere, cronometraggio e comunicazione.

Già pre-omologata, grazie al lavoro delle maestranze e all’impegno di MIT e SIMICO, la pista ospiterà già a novembre prestigiosi eventi internazionali di settore.

