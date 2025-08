(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 ZANGRILLO: “TRIDICO, IL PAPA’ DEL REDDITO DI CITTADINANZA, DÀ LEZIONI DI DEMOCRAZIA: È GROTTESCO”

«Ho letto con disgusto e indignazione le affermazioni di Pasquale Tridico, il papà del Reddito di Cittadinanza, sulle dimissioni del Presidente Occhiuto. Le definisce “…un atto di irresponsabilità, espressione del peggiore tatticismo politico”, dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che prosegue:

«L’ex presidente grillino dell’INPS deve far pace col cervello; il movimento politico a cui appartiene sostiene il principio secondo cui chi è raggiunto da un avviso di garanzia deve sloggiare. Una teoria folle, espressione del più becero giustizialismo, ma oggi tutto ciò non vale per Occhiuto.

C’è un’incolmabile differenza tra Occhiuto e Tridico. Il Presidente della Calabria ha messo il suo mandato a disposizione dei calabresi, che decideranno liberamente se vorranno ancora lui alla guida della Regione.

Il professor Tridico ha invece creato le condizioni per dilapidare decine di miliardi, risorse dello Stato, per raccattare facile consenso attraverso il Reddito di Cittadinanza, che doveva cancellare la povertà.

Si è visto come è andata a finire: speravo che la realtà potesse accendere un moto di vergogna, ma mi rendo conto che non c’è limite al peggio» conclude il ministro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma