Roma, 2 Agosto 2025

Sat 02 August 2025 Tassinari (FI): "Siamo al fianco della ministra Bernini. L'Italia ha bisogno di unità, non di nuove divisioni"

“Siamo al fianco della ministra Anna Maria Bernini, che oggi ha partecipato con rispetto e senso delle istituzioni alla commemorazione della strage del 2 agosto a Bologna. In momenti così delicati, è fondamentale che le istituzioni siano presenti, con sobrietà e responsabilità.”

Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.

“La strage di Bologna rappresenta una ferita profonda nella storia del nostro Paese, un simbolo drammatico di un’Italia lacerata e divisa. A distanza di 45 anni, è dovere di tutti onorare le vittime promuovendo unità e memoria condivisa, non tensioni o scontri ideologici.”

“Forza Italia – aggiunge Tassinari – crede in una politica che sa costruire, che sa ascoltare e che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Il rispetto delle istituzioni e delle persone che le rappresentano è un principio fondamentale della nostra democrazia.”

“Lavoriamo per un’Italia che si riconosce nei valori della coesione, della legalità e della memoria. È questo – conclude – l’unico modo per onorare davvero le vittime del terrorismo e rafforzare il senso civico e democratico della nostra comunità.”

