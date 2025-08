(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Sud, D’Attis: “Stati Generali confermano azione rilancio Forza Italia”

“Dagli Stati generali del Mezzogiorno si conferma l’azione di rilancio di Forza Italia che ogni giorno diventa sempre più attrattiva, cresce, grazie al lavoro, all’impegno e alla determinazione del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani e di una squadra dirigente eccellente. La Puglia ha partecipato a queste prime due giornate di lavori, con una numerosa delegazione e grande coinvolgimento all’evento, organizzato in maniera ineccepibile da Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale del nostro partito per il Mezzogiorno. Anche in Puglia, organizzeremo presto, incontri ed eventi sui temi principali dell’agenda politica nazionale e regionale”.

Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e segretario regionale del partito in Puglia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma