Riforme, Casellati: "Semplificazione normativa e premierato volano per sviluppo economico e competitività"

“La semplificazione normativa è una delle priorità non solo per l’Italia ma per l’agenda politica dell’Europa. Oggi, nonostante le difficoltà a livello geopolitico, nell’agenda a Bruxelles la semplificazione normativa è al primo posto. L’eccesso di norme, sovrapposizioni, intralci e tempi lunghi costituiscono un vero e proprio dazio: la semplificazione costituisce una straordinaria leva di carattere economico. L’eccesso di burocrazia, secondo la Cgia di Mestre, grava sulle piccole e medie imprese per 80 miliardi di euro, 225 miliardi di euro su imprese e famiglie”.

Lo ha detto Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme, conversando con i giornalisti a margine degli Stati Generali del Mezzogiorno, organizzati da Forza Italia a Reggio Calabria.

“Semplificazione normativa, insieme alla riforma del premierato, significano sviluppo economico e competitività. Il premierato, che ha come obiettivo la stabilità, significa credibilità a livello internazionale, fiducia dei mercati e attrattività degli investimenti esteri, significa la possibilità per imprese e famiglie di programmare il proprio futuro”, ha concluso.

