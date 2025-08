(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Migranti: Battilocchio (FI): anticipare entrata in vigore Patto UE

“Inutile continuare a commentare la sentenza di ieri: credo siano chiare e fondate le perplessità espresse. Ma va sottolineato un aspetto: i rilievi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla designazione dei Paesi sicuri sono già contenuti nel nuovo Patto per la Migrazione e l’Asilo, che nasce da un grande lavoro di sintesi portato avanti, a livello comunitario, da Commissione, Parlamento e Consiglio. La Commissione ha già chiesto l’anticipazione dell’entrata in vigore di alcuni aspetti, altrimenti prevista nel

Giugno 2026: si proceda in questa direzione. Nel frattempo la politica sistemica del Governo nell’ affrontare questa tematica va avanti : i numeri ufficiali del Ministero ci dicono che, al 1 Agosto 2025 in Italia abbiamo avuto 33.781 arrivi irregolari, a fronte di 89.165 nello stesso periodo di due anni fa. Fatti e numeri, non propaganda” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, a margine dell’evento di Forza Italia a Reggio Calabria “Le radici del Sud”.

