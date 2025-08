(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Giubileo dei Giovani, De Palma: “Ieri con Giovanni Paolo II, oggi con Papa Leone. I giovani ancora sentinelle del mattino”

«Eravamo a Tor Vergata, sabato 19 agosto del 2000. Eravamo le sentinelle del mattino, insieme a Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo. Con me, un gruppo di giovani rover e scolte dell’Agesci di Marina di Ginosa 1. Un’esperienza che ha segnato una generazione, lasciando un segno indelebile nei cuori di tanti ragazzi e ragazze, che oggi sono adulti consapevoli e impegnati.»

Lo ricorda l’on. Vito De Palma, a 25 anni esatti dalla storica Giornata Mondiale della Gioventù a Tor Vergata.

«C’è un proverbio polacco che Giovanni Paolo II citò davanti a milioni di giovani: “Kto z kim przestaje, takim się staje”, che significa “chi vive con i giovani, diventa giovane anche lui”. Disse: “Così ritorno ringiovanito”. Quel Papa, così amato, ci trasmise una speranza forte, che oggi possiamo ancora vivere.

Il “chiasso” del 2000 fu sentito a Roma e nel mondo intero. Quello di oggi l’ho ritrovato nei giorni scorsi mentre andavo in aula alla Camera, nelle vie della Capitale, nella metropolitana, davanti alle chiese: giovani che cantavano, pregavano, testimoniavano con entusiasmo e coraggio».

«I giovani – conclude De Palma – sono ancora oggi le nostre sentinelle del mattino. Sono loro la speranza che attraversa le epoche, che ci costringe a guardare avanti con fiducia. Papa Leone oggi, come ieri Giovanni Paolo II, ci mostra la strada: quella della testimonianza e dell’impegno. Tor Vergata ci ha cambiati allora, e continua a parlarci anche oggi, a 25 anni di distanza».

