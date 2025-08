(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Economia: Casasco, meno tasse per imprese e famiglie e incentivi per chi investe, questa è ricetta FI

“Il Sud sta crescendo. Negli ultimi tre anni è cresciuto più del Centro e del Nord, ma non basta. Serve la ricetta liberale di Forza Italia e di Silvio Berlusconi, che è quella della crescita, della libertà in economia e della libertà in senso assoluto”.

Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito, intervenendo agli Stati generali del Sud di FI in corso a Reggio Calabria.

“Parlare di libertà in economia, oggi, significa parlare di competitività – per l’Europa, per l’Italia, per il Sud. La competitività si ottiene anche attraverso l’abbattimento dei costi di produzione, che oggi sono eccessivi.

Credo che Trump non punti solo a imporre dazi per alleggerire il bilancio americano, gravato da 36.000 miliardi di debito, ma voglia riportare la capacità industriale e gli investimenti negli Stati Uniti. Il tema della deindustrializzazione dell’Europa è ormai ventennale, figlio di una politica – soprattutto della sinistra – ideologica e anti-industriale, che va contrastata. Per competere dobbiamo rilanciare le nostre imprese. Le aziende vanno dove trovano sostegno, meno tasse, investimenti e condizioni favorevoli alla crescita. Dobbiamo sostenerle, perché generano occupazione e gettito fiscale.

A livello europeo, dobbiamo intervenire subito su ciò che ci ha frenato: burocrazia e alti costi dell’energia, e bisogna rivedere il sistema ambientale, senza frenare l’economia e lo sviluppo sociale. L’Europa produce il 7% di CO2, l’Italia 1%, contro il quasi 60% di Stati Uniti, Cina e India. Occorre che l’Europa, come in ogni evento emergenziale, per garantire competitività sospenda per due anni gli ETS. Questo comporterebbe una riduzione del costo del turbogas di 25/30 euro MWh. È importante anche la proposta di Antonio Tajani di rilancio del quantitative easing in particolari settori strategici quali la produzione industriale, salute e sicurezza. Questo non solo potrebbe alla crescita ma inciderebbe favorevolmente sul tasso dei cambi. Questa è la ricetta di Forza Italia: meno tasse per imprese e famiglie, incentivi per chi vuole investire”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma