(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Damiani (FI), impegnati per taglio Irpef a ceto medio

“Abbiamo superato il giro di boa della legislatura, ora ci aspettano altre due manovre per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Siamo riusciti a realizzare la riforma delle riforme, quella del fisco. Abbiamo razionalizzato le aliquote Irpef e ora siamo all’ultimo miglio, che prevede il taglio dell’aliquota dal 35 al 33%. È un impegno che abbiamo preso con il ceto medio e lo manterremo. Dobbiamo poi continuare a lavorare sulle pensioni minime e sostenere il Sud. In questo senso, la Zes unica e, in particolare, lo Sportello unico digitale, sono stati una vera e propria rivoluzione, perché oggi gli imprenditori sanno di poter contare su risposte rapide alle loro richieste”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, Dario Damiani, intervenendo agli Stati generali del Mezzogiorno promossi dagli azzurri a Reggio Calabria.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma