Stati Generali Mezzogiorno, Patriarca: “Fieri che su Sanità tante leggi portino la firma di FI”

“Per fare politica, prima di ogni cosa, ci vuole visione e Antonio Tajani, lanciando il Piano strategico della Sanità, ha mostrato lungimiranza, e lo ha fatto con uno piano che non è un’oasi nel deserto ma un progetto concreto, frutto di una intensa attività legislativa e parlamentare. In questi tre anni di legislatura, Forza Italia ha prodotto alcuni tra i migliori provvedimenti assunti in campo sanitario, la legge sull’oblio oncologico, una legge di civiltà che porta la firma della collega Patrizia Marrocco e che aspettavamo da vent’anni, e poi ancora quella sullo screening pediatrico per diabete di tipo 1 e celiachia, che porta la firma di Giorgio Mule’ e quella del collega Pella sull’obesità, e tanti altri sono in fase di approvazione come quella sulla malattia renale cronica alla Camera e quella sui disturbi alimentari a prima firma della vice presidente Ronzulli al Senato .

“Il piano Strategico sulla sanità di Forza Italia è il culmine di un’intensa attività legislativa e una importante fase di auditing e confronto con tutte le organizzazioni del mondo sanitario. E non dimentichiamo quello che ha fatto questo Governo per la Sanità dall’investimento di 5 miliardi per la revisione dei contratti del personale sanitario fermo da 10 anni, dai nuovi Lea, dagli investimenti sulle patologia rare, al rifinanziamento del fondo Alzheimer con uno stanziamento più del doppio del precedente, all’integrazione tra sistema sanitario e farmacie, presidi strategici e fondamentali. La sfida di forza Italia è delineata in questo piano strategico che non solo rileva le criticità o pone obiettivi, ma soprattutto traccia il percorso per attualizzare gli obiettivi. Con concretezza e pragmatismo. Ci sono una serie di battaglie importanti che dobbiamo portare avanti come la revisione del sistema dell’accesso precoce ai farmaci orfani e senza alternativa terapeutica, perché è inaccettabile che se nasci in Italia non puoi avere un farmaco che ad esempio negli Stati Uniti è già distribuito . Dobbiamo accelerare i tempi delle autorizzazioni per dare la speranza a chiunque di poter trovare una cura o di poter lottare per potersi curare.

Dobbiamo ancora lavorare sui tariffari regionali, sui piani terapeutici e sulla semplificazione nella prescrizione dei farmaci. Forza Italia è in prima linea avendo chiaro che quella sanitaria è la vera sfida da affrontare.” ha concluso.

