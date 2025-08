(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Stati Generali Mezzogiorno, Marrocco (FI): “La persona al centro, sempre. È la nostra scuola, è la nostra missione”

“La persona è sempre stata, è e sarà al centro dell’azione di Forza Italia. Lo è stata nei governi di Silvio Berlusconi, lo è oggi e lo sarà domani.

Perché noi veniamo da una scuola politica precisa: quella di Silvio Berlusconi. Non solo un leader che ha fatto tanto per il Servizio Sanitario Nazionale a livello legislativo, ma anche un uomo che ha dimostrato, nel concreto e nel personale, cosa significa prendersi cura. Basti pensare al contributo dato durante l’emergenza Covid, quando ha messo a disposizione posti letto nella sua Regione. Lo stesso spirito anima oggi il nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani: un uomo che non si è limitato a esercitare il suo ruolo istituzionale, ma ha scelto di portare in Italia bambini gravemente malati perché potessero essere curati qui, con dignità. Un Ministro che ascolta le associazioni, che è vicino agli ultimi, ai più fragili, che tende la mano anche ai giovani tossicodipendenti e a chi li assiste ogni giorno.”Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, vicepresidente della

Commissione di inchiesta Lavoro e tutela della salute, intervenendo agli Stati generali del Sud di FI in corso a Reggio Calabria.

“Ecco perché per noi la salute non è solo guarigione. È cura, è ascolto, è accoglienza, è empatia. È una mamma che trova un medico che la guarda negli occhi. È un anziano che non resta solo. È un’infermeria che non cura solo il corpo, ma accompagna l’anima.

Questa è la nostra idea di sanità: una sanità che sa essere umana. Questo è il cuore del nostro piano strategico per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. Non basta promettere. Servono azioni.

Noi siamo quelli delle oltre 30 proposte di legge in questa legislatura tra Camera e Senato. Di queste, quattro sono in fase di calendarizzazione, tre sono già state approvate: la proposta dell’onorevole Mulè sull’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica e la PdL dell’onorevole Pella sull’obesità. Inoltre, è diventata legge anche la proposta sull’oblio oncologico, che porta la mia prima firma. Una legge che finalmente consente a chi ha superato una malattia oncologica di vivere senza stigma, con pari diritti e dignità. Perché se 30 anni fa di tumore non si guariva, oggi possiamo dire che di tumore si può guarire. Forza Italia, con questo piano strategico per la sanità pubblica, non fa solo promesse. Fa proposte, porta risultati, cambia le cose. Siamo Forza Italia. Siamo la forza del fare”, ha concluso.

