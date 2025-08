(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Stati Generali Mezzogiorno: Caroppo (Fi), percorso prezioso, basi solide su cui costruire

“Gli Stati Generali del Sud sono un percorso prezioso. Abbiamo già raccolto contributi in diverse regioni meridionali e oggi proseguiamo in questo confronto costruttivo. C’è tanto da migliorare ma ci sono anche basi solide su cui costruire”. Così Andrea Caroppo, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti, intervenendo agli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia, in corso a Reggio Calabria, durante il Panel ‘Infrastrutture e Trasporti, Un ponte…verso il futuro’.

“La presenza significativa di deputati, senatori, europarlamentari in questa sede è una testimonianza concreta di affetto e di stima, ma anche un riconoscimento a un modello politico, quello calabrese, che funziona – ha sottolineato – I risultati sono evidenti perché c’è una squadra affiatata, capace, con la guida carismatica del presidente Occhiuto e con il contributo prezioso di Francesco Cannizzaro. Persone concrete, pragmatiche, che sanno trasformare le parole in azioni, raggiungendo importanti risultati”.

