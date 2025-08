(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Migranti: Mahmoud (Pd), Meloni rispetti diritto internazionale e stoppi

protocollo con Albania

“La Corte di giustizia europea ha sancito ciò che già sapevamo e

denunciavamo da tempo: i CPR in Albania sono strumenti disumani, frutto di

una politica che fa strame del diritto internazionale. Oggi è il giorno

della verità, non c’è spazio per il vittimismo della Presidente del

Consiglio, che invece di ammettere il fallimento continua ad utilizzare un

linguaggio inaccettabile. Cara Meloni, le persone non sono ‘illegali’, mai.

Possono commettere reati, ma la loro condizione di migranti non ne fa

persone illegali. Questo linguaggio ferisce la dignità di uomini, donne e

bambini che lasciano miseria, guerra, persecuzioni, affrontando odissee e

drammi perché non hanno alternative, perché leggi criminogene e accordi

bilaterali inadeguati non danno loro alternative. Se Giorgia Meloni fosse

capace di rispettare il diritto internazionale stopperebbe il protocollo

Italia-Albania e lavorerebbe per una politica migratoria che rispetti la

Costituzione e il senso di umanità. Non succederà, c’è da temerlo, ma per

fortuna c’è un giudice a Lussemburgo”. Così in una nota Marwa Mahmoud,

componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni