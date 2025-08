(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Marche, Latini (Lega): Ricci nervoso, Ponte non toglie euro a regione

Roma 1 ago. – “Nelle Marche ci sono cantieri avviati o finanziati per oltre 3 miliardi e 500 milioni di euro, è stata fatta la nomina di un Commissario straordinario per il potenziamento della rete ferroviaria adriatica, opera complessa e strategica che crea una dorsale alternativa per il traffico su rotaia e tema sul quale il Pd non ha mai mosso un dito. Siamo e restiamo garantisti, ma è assurdo che oggi il nervoso candidato indagato e recentemente interrogato Matteo Ricci inventi cose che non esistono: il Ponte sullo Stretto non toglie un solo euro alla nostra regione. Invece di fare polemica elettorale, Ricci prenda atto del fatto che la Lega e tutto il centrodestra ha sbloccato un’opera ferma da 30 anni. La sinistra cosa ha fatto?”.

Lo dichiara la deputata della Lega e segretaria del Partito nelle Marche, Giorgia Latini.