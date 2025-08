(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Marche. Bignami (FdI): Conte che fa, chiude altro occhio su locale della Provincia per Ricci?

“Matteo Ricci che accusa Francesco Acquaroli di usare soldi pubblici per scopi politici, dimostra il senso del ridicolo di cui si ricopre. Anche volendo chiudere un occhio, come fa Conte, sull’accusa di corruzione proprio per l’utilizzo per scopi non consoni di fondi pubblici, rimane l’altro occhio con cui Conte potrebbe chiedere a Ricci conto del perché un locale della Provincia, come rivelato anche in questo caso da un’inchiesta giornalistica, è stato messo a disposizione di Ricci senza alcun rispetto delle regole e soprattutto a meno della metà del suo valore. Soldi che potevano andare all’Ente Locale e che invece rimangono nelle tasche dell’eurodeputato. Ma Conte dimostra di avere non solo gli occhi ben chiusi, ma pure le orecchie tappate. Sennò sentirebbe le proteste dei suoi ormai ex elettori”.

Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

Dario Caselli