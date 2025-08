(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 LOMBARDIA: SORTE, FI TORNA IN CONSIGLIO COMUNALE A BUSTO ARSIZIO

“Forza Italia torna ufficialmente a sedere tra i banchi del consiglio comunale di Busto Arsizio, il quinto comune della Lombardia con oltre 80.000 abitanti. Un risultato importante, considerando che il partito non era più rappresentato nell’assise cittadina”.

Lo dichiara in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia. “Da oggi – prosegue – Forza Italia potrà contare su tre consiglieri comunali: Marco Lanza, Gigi Farioli e Roberto Ghidotti. Ringrazio il segretario provinciale Simone Longhini per lo straordinario lavoro che sta portando avanti a Busto Arsizio. Questo è l’ennesimo segnale di un partito che si sta radicando con forza in tutti i comuni lombardi e che, con numeri importanti, torna ad essere protagonista nelle istituzioni”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma