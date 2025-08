(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Giustizia, Nappi: proposte di legge della Lega fondamentali per rispetto

vittime e familiari

“Una cosa è la meritoria azione di figure come quella di Samuele

Ciambriello, che si spendono per il rispetto della dignità umana nelle

carceri, altro è pretendere, sempre e comunque, la tutela della memoria

delle vittime e il rispetto del dolore dei loro familiari. E le proposte di

legge, presentate dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini, nascono

proprio dalla necessità e dalla volontà di adottare misure che sanzionino

adeguatamente comportamenti inaccettabili, a cominciare col mettere dei

paletti contro chi non solo si è reso autore di un crimine ma magari arriva

a sbandierarlo anche sui social, e contrastare pericolose forme di

emulazione. Per quanto riguarda poi l’equiparazione penale tra minori e

maggiorenni per determinate tipologie di reato, i drammatici fatti che si

sono registrati anche a Napoli, dimostrano quanto sia sempre più facile

proprio per i minori accedere ad ambienti di criminalità organizzata e alle

loro dinamiche di prevaricazione, violenza e morte. E questo, un uomo come

Samuele Ciambriello, che ha militato lungamente nelle Istituzioni, dovrebbe

ricordarlo”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio

regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Componente Consiglio Federale Lega

Vice Coordinatore Lega Campania

