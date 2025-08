Comunicato apertura Mono ristorante

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Confesercenti a fianco dell’impresa

All’interno dello 04 Park – Monte Coralli di Faenza, centro sportivo dedicato al motocross e alle due ruote voluto dal campione Andrea Dovizioso, nasce un nuovo punto di riferimento per la ristorazione locale: MONO, ristorante e bar gestito dalle sorelle Ferzilete e Madalena Hoxha, già note per la loro esperienza nella ristorazione nell’appennino faentino.

Piadina, tagliatelle al ragù, fiorentina, patate fritte e tante altre specialità romagnole sono proposte in un ambiente curato e accogliente, pensato per sportivi, famiglie e appassionati della buona tavola.

“Sostenere imprese come il ristorante MONO significa valorizzare il coraggio imprenditoriale, la qualità dell’offerta gastronomica locale e la capacità di fare rete con progetti innovativi come lo 04 Park. È proprio in realtà come questa che si esprime al meglio il legame tra territorio, accoglienza e impresa: un legame che Confesercenti vuole continuare a rafforzare” – ha dichiarato Walter Dal Borgo.

Nella foto, durante un momento di saluto da parte dell’Associazione, le sorelle Hoxha insieme al presidente Walter Dal Borgo ed Erika Sangiorgi dell’ufficio gestione e amministrazione del personale di Confesercenti.

