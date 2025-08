–189 GIORNI ALLE OLIMPIADI: IL MODELLO DELLA CABINOVIA DI LIVIGNO

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 I Giochi di Milano-Cortina lasceranno al Paese un’eredità duratura non solo in termini sportivi e infrastrutturali, ma anche per quanto riguarda l’adozione di modelli innovativi di gestione.

Un esempio emblematico è la Cabinovia del Mottolino a Livigno, completamente rinnovata in vista delle Olimpiadi invernali in Valtellina. L’intervento ha visto la collaborazione tra pubblico e privato: 9 milioni di euro di fondi pubblici e 14 milioni di investimenti privati, per un totale di 23 milioni di euro.

Entrata in funzione già dalla scorsa stagione invernale, la nuova cabinovia – che rinnova quella originale del 1990 – rappresenta un salto di qualità in termini di tecnologia e capacità di trasporto. Dotata di 73 veicoli con sedili riscaldati, consente di percorrere l’intero tracciato in 5 minuti e 20 secondi. Il sistema di imbarco permette l’accesso simultaneo a tre cabine, con una portata complessiva di fino a 3.200 persone l’ora.

Un’infrastruttura all’avanguardia, pronta ad accogliere atleti e spettatori, e destinata a restare un asset strategico per il turismo e lo sviluppo locale.

