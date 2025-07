(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 31 luglio 2025

comunicato stampa

Spiaggia “libera tutti”: continua il calendario ricco di eventi per un’estate inclusiva e solidale

Prosegue con successo il calendario ricco di appuntamenti di Spiaggia “Libera Tutti”, la prima spiaggia completamente accessibile di Rimini, che dal 16 giugno rappresenta un modello concreto di inclusione sociale e abbattimento delle barriere. Un progetto che sta riscuotendo grande apprezzamento, come testimonia l’ampia partecipazione di utenti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Da Harry Potter al mare fino all’incontro dedicato al liscio con Riccarda Casadei agli appuntamenti di avvicinamento al parasailing grazie alle speciali barche a vela Hansa 303: sono tanti gli incontri previsti in agosto con momento speciale il 15 agosto con il pranzo di Ferragosto.

1 agosto: Harry Potter e il mare, con Giovanni Minghetti, professore e autore

4 agosto:La musica non deve fermarsi, Incontro con Riccarda Casadei, figlia di Secondo, fondatore dell’omonima orchestra nel 1928, autore di “Romagna mia” e principale protagonista del liscio romagnolo

15 agosto: Pranzo di Ferragosto

19 agosto: Guitar100 Accordi di Pace, partecipa e suona che tu insieme ad altre 100 chitarre

8 e 13 agosto: Cammina con noi, percorso ad anello da spiaggia libera tutti al centro storico accompagnando una persona sulla Joelette