(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Pensioni, Nisini (Lega): Pd ossessionato da Calderone, basta polemiche inutili

Roma, 31 lug. – “Arturo Scotto sembra essere ossessionato dal ministro Calderone e costruisce teoremi che non stanno in piedi. Chiedere lumi sulla gestione dell’Inps non è un ‘cortocircuito’: comprendere l’iter di una pubblicazione promossa dal DG dell’Istituto, cosa che sembra essere irrituale nella sua forma, è semplicemente legittimo. Non è legittima invece la strumentalizzazione di un atto parlamentare fatta da una forza politica che sul tema pensioni non ha brillato, anzi ha dimostrato poca lungimiranza. Scotto stia sereno”.

Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Lavoro Tiziana Nisini.