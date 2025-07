(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

Opere PNRR. Iacono (PD): l'ennesimo schiaffo alla Sicilia. Governo taglia ancora risorse strategiche per le infrastrutture dell'Isola

‘Ancora una volta la Sicilia viene tradita e penalizzata da scelte scellerate del Governo nazionale, che con l’ultima revisione delle opere infrastrutturali strategiche finanziate dal PNRR, ha sottratto risorse fondamentali per lo sviluppo e la mobilità della Sicilia.

Dai dati ufficiali emerge una riduzione di oltre 11 miliardi di euro rispetto alla programmazione precedente, una sforbiciata che colpisce direttamente opere strategiche per il Mezzogiorno e per la Sicilia in particolare.

Tra gli altri, spariscono i fondi per la seconda fase del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania, intervento chiave per accorciare le distanze interne e avvicinare l’isola al resto del Paese.

Dietro la fredda burocrazia di numeri e delibere – CIPESS n. 1/2022 e n. 35/2022 – si nasconde l’ennesimo tradimento di impegni già presi e più volte sbandierati in campagna elettorale. Si cancellano miliardi di euro che avrebbero garantito lavoro, crescita e diritto alla mobilità per centinaia di migliaia di cittadini.

Chiediamo al Governo spiegazioni immediate e un impegno concreto per ripristinare subito le risorse sottratte alla Sicilia. Non accetteremo ulteriori penalizzazioni: la nostra Isola non può più essere vittima di scelte miopi né considerata fanalino di coda delle priorità nazionali’.

Lo dichiara la deputata dem Giovanna Iacono.

