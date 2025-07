(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

MARCHE, LEONARDI (FDI): 5STELLE INGOIA ROSPO E TRADISCE ANNI DI BATTAGLIE

Siamo felici che anche i 5 Stelle abbiano finalmente capito che un avviso di garanzia non equivale a una condanna. Peccato però che questa improvvisa illuminazione arrivi solo quando a essere coinvolti sono i loro amici e alleati, mentre per anni hanno attaccato politicamente chiunque fosse anche solo sfiorato da un’inchiesta.

Oggi fingono di averci riflettuto su e dichiarano di non volersi tirare indietro nel sostegno a Matteo Ricci. Fa sorridere pensare a questa scelta se si ricorda che il loro consenso è stato costruito proprio su un atteggiamento giustizialista e intransigente. Con gli avversari hanno sempre invocato la gogna mediatica, poi con i loro amici improvvisamente garantisti, pronti a ingoiare rospi grossi come una casa.

La realtà è semplice, ai 5 Stelle e alla sinistra interessa soltanto restare aggrappati al potere, non importa come. Conta solo la poltrona, e sono disposti a calpestare e rinnegare anni di battaglie e proclami pur di salvare il risultato.

Auguriamo quindi al rinnovato duo Conte-Ricci una buona campagna elettorale, siamo certi che i marchigiani non cadranno in questa ridicola sceneggiata e premieranno la coerenza e i risultati concreti della coalizione di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli, che ha dimostrato di saper governare bene e nell’interesse di tutti i cittadini.

Lo scrive in una nota Elena Leonardi, senatrice di Fratelli d’Italia.

