(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Emilia Romagna: Tassinari, “Il Governo investe sull’Emilia-Romagna per garantire sicurezza idrica e sviluppo”

“Ancora una volta il Governo dimostra attenzione concreta verso i territori, stanziando risorse fondamentali anche per l’Emilia-Romagna – afferma Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia –. Interventi importanti che parlano di sicurezza idrica, sostenibilità e futuro, in una regione che ha bisogno di infrastrutture moderne per rispondere alle sfide ambientali e produttive.”

Nel nuovo stralcio del Piano Nazionale per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI), sono previsti oltre 50 milioni di euro di investimenti destinati a opere infrastrutturali in Emilia-Romagna, affidate ai consorzi di bonifica e ai gestori del servizio idrico.

Tra i principali interventi:

Riqualificazione del Canale Emiliano Romagnolo, per 19,95 milioni di euro, affidata al Consorzio di Bonifica di II grado: “Una misura attesa da tempo, che potrà aumentare l’efficienza e la resilienza idraulica a beneficio dell’agricoltura e del territorio”, spiega Tassinari.

Ammodernamento dei collettori irrigui e impianti principali in comuni del reggiano come Gualtieri, Castelnuovo Sotto, Poviglio e Boretto (9,4 milioni di euro).

Interventi sul sistema irriguo Ciarle, tra Terre del Reno e Vigarano Mainarda (Ferrara), per 11 milioni di euro e sul canale irriguo principale (CIP) in destra Po, con un finanziamento di 3,95 milioni di euro, a cura del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga. “Si tratta di azioni strategiche per contenere le perdite d’acqua e preservare la risorsa, riducendo anche i costi energetici”, osserva la parlamentare.

Nuovo campo pozzi a Calendasco (Piacenza), per 6,7 milioni di euro, al fine di garantire una maggiore autonomia nell’approvvigionamento idrico.

“È un segnale forte – conclude Tassinari – che conferma quanto questo Governo sia vicino ai bisogni reali dei cittadini, soprattutto su temi cruciali come l’acqua e le infrastrutture. Forza Italia continuerà a vigilare affinché queste opere siano portate avanti con efficienza, trasparenza e nei tempi previsti.”

