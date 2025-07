(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

DL ECONOMIA: CAPPELLACCI (FI): "AZIONI CONCRETE PER SALUTE, SOCIALE E PAYBACK"

“Azioni concrete per tutelare il diritto alla salute, sostenere il sociale e affrontare questioni annose come il payback sanitario”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati, commenta l’approvazione in Commissione del Decreto Legge 97/0225. “Con questo provvedimento – spiega Cappellacci – destiniamo 15 milioni di euro in tre anni alle prestazioni dermatologiche di alta qualità erogate dagli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), potenziamo i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) con 42 milioni di euro l’anno fino al 2027 e proroghiamo fino al 2027 il sostegno alle prestazioni pediatriche offerte dagli IRCCS. Inoltre, investiamo 19 milioni di euro per il trattamento delle neoplasie maligne”.

Il decreto rafforza anche il ruolo del Terzo Settore:

incremento di 10 milioni di euro per il 2025 al fondo per le attività di interesse generale;

1,2 milioni annui in più per le attività di vigilanza sugli enti del Terzo Settore;

10 milioni aggiuntivi al fondo di garanzia per le PMI sociali.

“Per semplificare l’accesso al fondo per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale – aggiunge Cappellacci – viene inoltre prorogata al 2027 la possibilità di rendicontare il 75% delle spese sostenute”.

Un passaggio centrale del DL riguarda la revisione del sistema di payback sui dispositivi medici. “Si riduce la quota di ripiano: l’obbligo si considera assolto con il versamento del 25% degli importi fissati da Regioni e Province autonome. Sono escluse nuove azioni esecutive e sospese quelle già avviate”. Infine, il decreto istituisce un nuovo fondo da 360 milioni di euro per il 2025, che si somma agli 1.085 milioni già stanziati nel 2023 per coprire gli sforamenti del tetto di spesa sui dispositivi medici relativi al periodo 2015-2018. “Questo decreto – conclude Cappellacci- è un nuovo passo che traduce in concreto una visione che vede nel diritto alla salute non più una spesa da tagliare ma il primo investimento della nostra comunità nazionale e che contribuisce a comporre quella riforma del nostro sistema sanitario che punta su un modello sempre più calibrato sul fabbisogno dei cittadini e sulla vicinanza alle comunità”.

