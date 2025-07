Comunicato Regione: Violenza di genere. Regione Emilia-Romagna e Cgil, Cisl e Uil insieme contro le molestie nei luoghi di lavoro. Siglato un protocollo d’intesa che dà il via a un progetto sperimentale di ascolto e sostegno alle vittime. Gli assessori Allegni, Fabi e Paglia: “Un prezioso lavoro di squadra per dire no agli abusi e tutelare chi li subisce”

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

Thu 31 July 2025 Allegato 1

Violenza e molestie: un tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I dati statistici evidenziano che le vittime di molestie e violenza sul luogo di lavoro sono donne nel

75% dei casi, anche in ragione della maggiore frequenza di impiego in mansioni a contatto con il

pubblico.

In Italia, secondo il report ISTAT 2024 relativo al biennio 2022-2023, circa il 13,5 % delle donne tra i

15 e i 70 anni ha subito molestie sul luogo di lavoro nell’arco della vita, contro il 2,4 % degli uomini.

Negli ultimi tre anni la quota è del 4,2 % per le donne e dell’1 % per gli uomini; nei dodici mesi

precedenti all’indagine, 2,1 % delle donne e 0,5 % degli uomini.

Le donne più a rischio sono lavoratrici in ruoli manuali (operaie: 16,4 %), impiegate e quadri (15,0 %).

Le molestie subite dalle donne avvengono sia in contesti di lavoro privato (14,4%) sia pubblico

(13,5%).

L’osservazione dei dati e delle dinamiche degli episodi, così come la diffusione delle informazioni alle

figure della prevenzione, è finalizzata proprio all’obiettivo di prevenzione. Con questo fine, sono

operativi i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro delle AUSL della regione,

organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche parte attiva nella