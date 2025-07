(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 ANTIMAFIA, FORZA ITALIA: “I BUGIARDI ALL’ANGOLO E IN DIFFICOLTÀ. DA GRILLINI INCREDIBILI SCIOCCHEZZE”

“Leggiamo le incredibili sciocchezze a firma degli esponenti grillini in Commissione Antimafia, compreso, mentre farebbe bene a tacere, Roberto Scarpinato. La parziale archiviazione dell’inchiesta mafia-appalti nell’estate del ‘92 è un dato di fatto storico. Che difatti i vuoti pentastellati riconoscono nella loro confusa dichiarazione. Soffrono l’offensiva di verità che si sta sviluppando in Commissione Antimafia e che mette in evidenza le gravi colpe di Scarpinato e soci. Le loro affermazioni non ci intimidiscono. Gasparri insieme a noi porta avanti una battaglia di verità che non si ferma e andrà avanti. Oggi abbiamo avuto la sensazione che alcune delle cose dette da Caselli fossero state scritte da qualcun altro per una patetica e inutile autodifesa. Andremo avanti. Non ci faranno tacere. I bugiardi sono all’angolo e sono in sempre crescente difficoltà”.

Nota dei componenti del Gruppo di Forza Italia in Commissione Antimafia, i parlamentari on. Pietro Pittalis, on. Mauro D’Attis, sen. Pierantonio Zanettin, on. Chiara Tenerini, on. Giuseppe Castiglione.

