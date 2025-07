ALTA VELOCITÀ SALERNO-REGGIO CALABRIA, FINANZIAMENTI CONFERMATI E MASSIMA ATTENZIONE DA SALVINI

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria: nessun definanziamento.

Dei tre lotti funzionali previsti, infatti, uno è ricompreso nel PNRR, e i lavori sono tuttora in corso; gli altri due continuano a essere finanziati con le risorse nazionali del Piano complementare (PNC) ed è in corso l’iter autorizzativo.

La rilevanza strategica dell’opera non è mai stata in discussione e trova conferma in tutti gli atti di indirizzo e programmazione adottati dal Ministro Matteo Salvini fin dal suo insediamento.

