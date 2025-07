Save the date: ITALIAN PET SUMMIT 2025 | 16 settembre 2025 h. 10:00 – 17:15 Milano, Magna Pars, via Tortona 15. Dopo il successo della prima edizione, il summit torna con una giornata di lavori dedicata ai nuovi trend della Pet Economy

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

vi segnaliamo l’appuntamento con l’Italian Pet Summit 2025, in programma a Milano il prossimo 16 settembre, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Purina e con il patrocinio di ASSALCO, ENPA e Federturismo.

Dopo il successo della prima edizione, il summit torna con una giornata di lavori dedicata ai nuovi trend della Pet Economy: innovazione, sostenibilità, benessere animale e umano, servizi, città pet friendly e comunicazione.

ITALIAN PET SUMMIT 2025

16 settembre 2025 | 10:00 – 17:15

Milano, Magna Pars, via Tortona 15

Live & Digital Event: 24oreventi.com/petsummit2025

La Pet Economy in Italia continua a registrare una forte crescita, trainata da un significativo incremento di servizi e prodotti legati al benessere degli animali da compagnia. Dopo il successo della prima edizione, nel 2024, torna l’Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Purina e con il patrocinio di ASSALCO, ENPA e Federturismo.

L’edizione 2025 si propone di esaminare i trend emergenti nei settori del Pet Food, Pet Care e della Pet Economy, con un focus su innovazione, ricerca, comunicazione e impatto sociale. Grande attenzione, infatti, sarà dedicata ai benefici in termini di benessere psicofisico per gli esseri umani che derivano dal rapporto con gli animali da compagnia e dalla loro accoglienza più attenta all’interno della nostra società: dalle abitazioni alle città, dai mezzi di trasporto alle strutture ricettive sempre più pet friendly, fino alle realtà mediche in cui si cercano nuovi supporti per la salute.

L’evento è pensato per essere anche un importante momento di Business Networking per tutti gli operatori del settore che parteciperanno in presenza, ma chi non potesse raggiungere Milano potrà seguire la diretta streaming, dopo l’iscrizione sul sito dedicato (24oreventi.com/petsummit2025)