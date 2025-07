(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Ronzulli (FI): Cooperazione fra parlamenti essenziale per pace e tutela dignità umana

“Le sfide che abbiamo davanti richiedono un rinnovato impegno collettivo verso la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e la protezione dei diritti fondamentali. In un momento storico segnato da crisi drammatiche in numerose regioni del mondo, dall’Ucraina al Medioriente, riaffermiamo il nostro dovere di difendere la pace, la legalità internazionale e la dignità umana. I parlamenti rappresentano la volontà popolare, ed è attraverso il dialogo che possiamo costruire soluzioni politiche durature. Di fronte ad un aumento del numero di conflitti, con vittime tra i bambini e le donne, la cooperazione parlamentare gioca un ruolo essenziale nella salvaguardia e nel rafforzamento del diritto internazionale, fondamentale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti stessi”. Così, la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Ginevra, in rappresentanza del Parlamento italiano, alla VI Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento.