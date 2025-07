(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Rai: nota del gruppo di Forza Italia al Senato

“L’appello di Mattarella richiama le forze parlamentari alla responsabilità di riavviare la Commissione di vigilanza, bloccata dall’ostruzionismo dell’opposizione, sulla proposta di nomina a presidente riguardante una persona di grande equilibrio e sensibilità oltreché di garanzia per tutto l’arco parlamentare. A impedire il regolare svolgimento della Commissione è un atteggiamento ostile e ostruzionistico di alcune forze dell’opposizione e di chi non ha voluto ricercare la necessaria sintesi. La maggioranza ha trovato una sintesi per una nuova legge, che rispetti i principi europei e superi gli errori della sinistra, che aveva dato troppi poteri al governo. Le minoranze, intanto, trasformano il quorum qualificato in una sorta di diritto di veto delle opposizioni. Tutto questo non è accettabile e genera la paralisi denunciata dal Presidente della Repubblica”.

Così una nota del gruppo di Forza Italia al Senato.