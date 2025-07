(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Rai. Mieli (FdI): opposizioni ascoltino parole Mattarella, serve responsabilità

“Le parole del presidente Mattarella sullo stallo nella nomina del presidente Rai siano ascoltate dalle opposizioni. Non è possibile bloccare una nomina così importante, di un’Azienda strategica per il Paese come la Rai, per divisioni all’interno dei partiti. Serve responsabilità”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, componente della Commissione Vigilanza Rai.

