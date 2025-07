(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Rai, Lega: recepite nostre proposte ma su canone fare di più

Roma, 30 lug. – “Il testo recepisce in gran parte le proposte della Lega in materia di governance. Previsti strumenti concreti per valorizzare le partecipazioni societarie della Rai; il presidente assume un ruolo centrale, non più solo formale, ma sostanziale, introducendo un modello di gestione più equilibrato e trasparente, coinvolgendo anche i rappresentanti locali. E’ un primo passo, anche se è necessario sottolineare che sul canone la possibilità di riduzione annua del 5% per noi non è sufficiente: la Lega non si fermerà qui ed intende, coerentemente con l’obiettivo del Governo di riduzione delle tasse, rivedere il canone Rai, per renderlo più equo, sostenibile e collegato alla reale fruizione del servizio”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione di Vigilanza Rai, intervenendo a margine della presentazione del testo base di riforma della Rai.

Ufficio stampa Lega Senato