(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Rai, Lega: opposizioni ascoltino Mattarella

Roma, 30 lug. – “Condividiamo pienamente le parole del presidente Mattarella, che parla di ‘quadro sconfortante’ in merito allo stallo in commissione di Vigilanza Rai in merito alla ratifica del presidente eletto dal Cda. Le istituzioni non possono essere sottomesse alle logiche di partito e alle divisioni interne del centrosinistra. Le opposizioni ascoltino il richiamo del Capo dello Stato, per una Rai che, secondo i nostri principi, deve necessariamente avere come obiettivo la trasparenza e il pluralismo, in nome del servizio pubblico”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza Rai.