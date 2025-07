Porto di Trieste, il direttore generale dei Porti del Mit nominato Commissario straordinario

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

A seguito delle dimissioni del dott. Antonio Gurrieri dall’incarico di Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha nominato il Direttore generale per i porti, la logistica e l’intermodalità, dott. Donato Liguori, nuovo Commissario straordinario con incarico fino al 30 settembre.

La nomina ha l’obiettivo di assicurare la prosecuzione ordinata delle attività dell’Ente e consentire l’individuazione del nuovo presidente.

Il Mit ribadisce l’importanza strategica del porto di Trieste per il sistema portuale nazionale e garantirà il massimo supporto agli operatori e alle istituzioni locali in questa fase di transizione, con l’impegno di arrivare in tempi brevi alla nomina di una figura stabile alla guida di una delle principali autorità portuali del Paese.

