(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Lista Mosca, Mazzetti (FI): “Solidale con Mattarella, Tajani, Crosetto”

“In questo si vede la differenza tra le democrazie e quei sistemi che, purtroppo, democratici non sono: noi non facciamo liste contro gli avversari e non usiamo questi metodi tanto grezzi quanto esplicitamente minatori. Esprimo per questo massima solidarietà al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, inseriti in questa lista di ‘russofobi’. Semmai è la Russia di oggi, con le sue azioni, a essersi chiamata fuori dal consesso dei paesi liberali”.

Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

