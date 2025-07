(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Infrastrutture. Ferrante (Mit), Ok Conferenza unificata a stralcio da 957 mln per settore idrico

“Il Mit ha messo in campo un Piano di interventi per rafforzare le infrastrutture idriche del Paese, che rappresenta una risposta concreta ai territori con l’obiettivo di mitigare gli effetti della siccità e assicurare una gestione efficiente delle risorse idriche. Dopo l’approvazione da parte della Cabina di Regia per la crisi idrica, il primo stralcio del Piano ha avuto il via libera anche dalla Conferenza unificata. Un nuovo passo in avanti per consentire la realizzazione dei primi 75 interventi per un importo finanziato dal Mit pari a oltre 957 milioni di euro”. Lo afferma, a margine della Conferenza Unificata cui ha partecipato, il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia. “Lo schema di decreto del Mit relativo allo stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico licenziato dalla Conferenza Unificata – aggiunge – prevede, nello specifico, 7 interventi dedicati alla progettazione per un importo pari a 29,2 milioni di euro e 68 interventi dedicati sia alla progettazione che alla realizzazione per un importo pari a oltre 927,8 milioni. Risorse che consentiranno di realizzare interventi importanti, ad esempio, in Lombardia per un totale di 83 milioni, nel Lazio per oltre 44 milioni, in Basilicata per un importo complessivo di 113 milioni, in Campania per 48,5 milioni di euro e in Sicilia per 92 milioni di euro. Grazie a questo decreto sarà possibile accelerare l’attuazione delle misure necessarie a promuovere il potenziamento delle infrastrutture idriche per aumentarne la resilienza rispetto ai cambiamenti climatici e – conclude Ferrante – ridurre le dispersioni di risorse preziose per i nostri territori”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma